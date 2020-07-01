В українській армії - 187 інфікованих коронавірусом

Станом на ранок 1 липня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 187 осіб, за останню добу зареєстровано 9 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 01 липня в Збройних силах України хворіє 187 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 312 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 539 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 61 особа. За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19»,- йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на лікуванні у закладах охорони здоров’я наразі перебуває три особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб (Львівська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Вінницька – 1 військовослужбовець та Миколаївська – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки. За добу зафіксовано 14 летальних випадків, одужали 433 особи.