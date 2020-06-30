Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував у 190 країнах

«У нас ті особи, які перетинають кордон, перевіряються по базах даних, в тому числі і по базах Інтерполу. Відносно даного громадянина ця процедура не спрацювала. Також щодо нього не було ніяких доручень інших уповноважених державних органів про обмеження виїзду з території України», - сказала Вершиніна.

Тому керівництво Мостиського прикордонного загону направило офіційні листи на робочий апарат Укрбюро Інтерполу, а також на прикордонну варту республіки Польща. Триває перевірка.

Зараз затриманий перебуває на території Польщі. 50-річного українця підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні. Він уже багато років перебував у базі Інтерполу за червоною карткою, а це означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний — небезпечний злочинець, якого треба негайно заарештувати.

За словами польських прикордонників, повідомляють польські ЗМІ, від початку 2020 року у підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за червоною карткою Інтерполу.

Польський активіст Томаш Баарт на сторінці спільноти Granica/Кордон PL – UA, зазначив, що «ця здавалось би, звичайна справа може бути важливою для підриву довіри до українських прикордонних служб».