Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував у 190 країнах

Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував у 190 країнах

Укрінформ
Українські прикордонники на пункті пропуску Шегині/Медика дозволили перетнути кордон чоловікові, якого розшукували за червоною карткою Інтерполу на території 190 країн. Громадянина України затримали на пішому переході під час паспортного контролю уже на стороні Польщі.

Чому так сталося, кореспондентові Укрінформу розповіла начальник пресслужби Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

«У нас ті особи, які перетинають кордон, перевіряються по базах даних, в тому числі і по базах Інтерполу. Відносно даного громадянина ця процедура не спрацювала. Також щодо нього не було ніяких доручень інших уповноважених державних органів про обмеження виїзду з території України», - сказала Вершиніна.

Тому керівництво Мостиського прикордонного загону направило офіційні листи на робочий апарат Укрбюро Інтерполу, а також на прикордонну варту республіки Польща. Триває перевірка.

Зараз затриманий перебуває на території Польщі. 50-річного українця підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні. Він уже багато років перебував у базі Інтерполу за червоною карткою, а це означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний — небезпечний злочинець, якого треба негайно заарештувати.

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За словами польських прикордонників, повідомляють польські ЗМІ, від початку 2020 року у підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за червоною карткою Інтерполу.

Польський активіст Томаш Баарт на сторінці спільноти Granica/Кордон PL – UA, зазначив, що «ця здавалось би, звичайна справа може бути важливою для підриву довіри до українських прикордонних служб».

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