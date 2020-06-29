Італія направила в Україну гумдопомогу постраждалим від повеней

Італія направила в Україну гуманітарну допомогу для боротьби з наслідками паводків та повеней.

Про це повідомили на сайті Європейської Комісії.

"Сьогодні літак італійського уряду доставить постраждалому населенню насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, електростанції та намети", - йдеться в повідомленні.

Крім того Швеція взяла на себе зобов'язання спрямувати протипожежні бар'єри, шланги та технічних експертів.

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Відзначається, що в додаток до італійської та шведської допомоги Європейська комісія надає картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС Copernicus.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 червня у західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні повені. Зруйновані сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.