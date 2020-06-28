У Добропіллі побудують спортмайданчик та басейн — ОДА

У Добропіллі на Донеччині побудують спортивний майданчик за 19,3 млн грн та плавальний басейн, вартість робіт якого становить 41,5 млн грн.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

"Намічається будівництво навчально-тренувального спортивного майданчика з надувним куполом, який матиме сучасні комфортні умови для проведення занять зі спортивної гімнастики та тенісу... І однією зі складових спортивного комплексу Добропілля є будівля плавального басейну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт спортивного майданчика подано на участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку на 2021 рік. Згідно з проєктно-кошторисною документацією (ПКД), що розробленою у 2018-2019 роках, вартість зведення об’єкту становить 19,3 млн грн.

В рамках капітального ремонту плавального басейну — споруди, що була збудована ще в 1970 році, потрібно виконати цілу низку заходів: облаштування чаші басейну, внутрішнє оздоблення приміщень, заміну покриття підлоги, внутрішніх та зовнішніх дверних та віконних шибок (вітражів), систем електро- та водопостачання, опалення, вентиляції та кондиціювання.

Добропілля чекає на масштабну розбудову спортивної інфраструктури // Фото: dn.gov.ua

Вартість робіт тут становить 41,5 млн грн, проєкт реалізовуватиметься в рамках Надзвичайної кредитної програми Європейського інвестиційного банку для відновлення України.