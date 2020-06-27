Президент звільнив Балоня з посади глави Кіровоградської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

"Звільнити Балоня Андрія Богдановича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала факт вимагання головою однієї з обласних держадміністрацій та посадовцем цієї ОДА 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

За даними спецслужби, керівника ОДА разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч гривень вони отримали у червні 2020 року.

Кабінет міністрів 25 червня на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації, яку він обіймав з листопада 2019 року.

26 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

Вищий антикорупційний суд обрав Балоню та іншому фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави: для голови ОДА у розмірі 10 млн гривень, для посадовця ОДА - 5 млн гривень.