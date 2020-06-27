Суд арештував главу Кіровоградської ОДА, застава - майже 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі майже 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА у розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника - 5 млн гривень», - йдеться у дописі.

Зазначається, що строк дії запобіжних заходів 60 діб.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала факт вимагання головою однієї з обласних держадміністрацій та посадовцем цієї ОДА 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

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За даними спецслужби, керівника ОДА разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч гривень вони отримали у червні 2020 року.

Кабінет міністрів 25 червня на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації, яку він обіймав з листопада 2019 року.

26 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.