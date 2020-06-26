НАБУ повідомило про підозру главі Кіровоградської ОДА

Голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю цієї ж ОДА вручили повідомлення про підозру.

Про це повідомляє САП.

"26 червня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.

Голову ОДА та його пособника затримали в ході спільної операції НАБУ з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень. Попередньо зафіксовано факт отримання ними першого траншу грошей - 100 тис. гривень.

Слідство у справі триває.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

В СБУ не уточнили, якого саме голову ОДА затримано, однак за даними ЗМІ, йдеться саме про керівника Кіровоградської області.

Кабінет міністрів у четвер, 25 червня, на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Балонь обіймав посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з листопада 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.