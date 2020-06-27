Шмигаль розраховує, що повінь за день-два закінчиться

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на те, що повінь, яка завдала великої шкоди п'яти областям Західної України, незабаром закінчиться.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС News Україна.

"За ці три дні кількість опадів становить 5-12 мм, і кількість води спадає. Хвиля, яка зійшла з гір, пішла на рівнину, але і там ситуація на першому етапі нормалізації. Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується, і ми приступимо до ліквідації наслідків", - зазначив Шмигаль.

За його словами, порахувати точну суму збитків планують протягом наступних декількох тижнів, коли спаде вода, і буде видно всі наслідки руйнувань.

"Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили, це понад 700 млн гривень", - сказав Прем'єр-міністр.

Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область, також стихійне лихо зачепило Львівську, Тернопільську, Закарпатську області.

У чотирьох західних областях України залишаються підтопленим майже чотири тисячі населених пунктів.

Активна фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб, повідомив нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: КМУ