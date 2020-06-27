На ділянці траси Київ-Одеса обмежать рух

На ділянці траси Київ-Одеса обмежать рух

Укрінформ
У ніч проти неділі обмежать рух на ділянці траси Київ -Одеса.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

"У період часу з 23.00 години 27 червня до 5.00 години 28 червня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт дамби "Хаджибей", буде тимчасове обмеження руху на ділянці автодороги Київ-Одеса", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці проведення робіт патрульними поліцейськими буде здійснюватися ручне регулювання та контроль за рухом транспортних засобів.

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