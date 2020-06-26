На Луганщині розпочали ремонт об’єктів спортивної інфраструктури

У рамках проєктів програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України, в області розпочато реконструкцію об’єктів спортивної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державно адміністрації.

«Зокрема, повним ходом йдуть ремонтні роботи стадіону комунального закладу «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії». Тут облаштовують футбольне поле зі штучним покриттям, бігові доріжки навколо футбольного поля та прилеглої території», - йдеться в повідомленні.

Вартість проєкту складає 4 млн 810,0 тис гривень за рахунок коштів обласного бюджету.

Тривають ремонтні роботи залу спортивної гімнастики на території КУ ЛОФЦ «Олімп» у Кремінній. Також у рамках проєкту - облаштування прилеглої території, автопід’їздів, тротуарів тощо.

Вартість проєкту – 25 млн 263,227 тис гривень, з яких за рахунок коштів ДФРР – 13 млн 899,818 тис гривень та обласного бюджету – 11 млн. 363,409 тис гривень.

Заплановано провести реконструкцію ще цілої низки спортивних об’єктів на Луганщині.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.