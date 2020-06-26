СБУ запобігла підпалу неонацистами мечеті в Одесі

Служба безпеки України запобігла в Одесі спробі неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

У результаті проведеної спецоперації в ніч на 26 червня співробітники СБУ затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.