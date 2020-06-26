Як Ланчин оговтується після негоди: ексклюзивні кадри
Фоторепортаж
Укрінформ
Селище Ланчин опинилося в епіцентрі стихії, що цими днями вирує на Прикарпатті.
У четвер під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Мешканці Ланчина розповіли главі держави, як рятувалися від стихії, та про збитки, яких зазнали через повінь.
Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.
Жертвами стихії вже стали троє людей, ще одна зникла безвісти.
Фото Маркіяна Лисейка та ОП