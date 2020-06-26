Абрамовський назвав головну причину підтоплень населених пунктів

Одна з головних причин затоплень населених пунктів – забудова заплав та прибережно-захисних смуг, яка прямо заборонена водним кодексом.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський у ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одна і головна причина цих затоплень населених пунктів - це забудова заплав, забудова прибережно-захисних смуг. По-перше, вона заборонена, прямо заборонена водним кодексом на малих річках – це 25 метрів, на середніх 50 метрів, на великих 100 метрів. Якщо ухил більше ніж 3%, то вона (відстань від води – ред.) ще подвоюється,», - сказав Абрамовський.

Як він зазначив, всі ці забудови на малих річках - це пам’ятки хабарю. Разом з тим, опади які випали в Карпатському регіоні перевищили всі можливі показники.

«Дійсно, опади, які випали в Карпатському регіоні за 23-24 червня, вони перевищували всі можливі показники порядка 250-300 мм було опадів. Якщо говорити про причини паводків, саме паводків, а не повеней, то треба сказати, що є декілька причин. Дійсно, у нас існує така причина щодо вирубки лісів законної і не законної , а точніше якщо говорити, то, в принципі, нерегульованої. Тому що головна проблема, як я вже з’ясував для себе – це суцільні санітарні рубки, які ніби то виконуються в законних рамках, але часто вони не відповідають ні законодавству, ні процедурам оцінки впливу на довкілля, ні іншим процедурам в тому числі технічного регулювання. Так це одна з причин, але не головна», - наголосив міністр.

Він нагадав, що, приміром, букові ліси за місяць поглинають 150-200 мл води, тоді як хвойні ліси поглинають приблизно 50-100мм. на місяць.

«Тільки за два дні була практично 150-200 мм – це місячна норма. Є ще декілька причин. Що дійсно варварськи відбувається вирубка лісів. Варварськими методами. Їзда по дну річок, гірських річок малих, вони просто втрачають свою міцність і коли йде паводок то йде не тільки вода, а летить і каміння і залишки від рубок і т.д. Але таку велику кількість опадів ліси б не стримали. Звісно ні. Вони б можливо частину води стримали, але це було б 5-7%», – запевнив посадовець.

Також він розповів, що в Україні науковці виводять саджанці дерев, які найкраще поглинають воду. Приміром, за словами міністра, шотландська сосна, яка в більшості висаджувалась в часи СРСР – це не панацея.

"Вона дуже схильна до пожеж і швидко переходить у верхову пожежу, яку потім дуже важко загасити, тільки авіація застосовується. В нас теж розробляють сорти сосен. Але панацея – це змішані ліси, де є лиственні ліси і сосни, і берези, і бук, і дуби. Звісно, в кожному регіоні по-різному. Але змішані ліси – це є панацея. І вони практично не горять, дуже мала статистика, дуже мало пожеж в змішаних лісах на відміну від хвойних лісів саме шотландської сосни», - поінформував Абрамовський.