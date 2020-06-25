Уряд дає близько 700 мільйонів на боротьбу з наслідками повеней

Кабінет міністрів прийняв рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

"Уряд схвалив виділення майже 700 млн грн на першочергові кроки в подоланні наслідків повеней у західних областях України. Ці кошти будуть спрямовані, насамперед, на забезпечення регіонів продуктами, водою, на евакуацію й тимчасове розміщення постраждалих, техніку для рятувальників, дезінфекцію колодязів, посилення громадської безпеки", - наголосив він.

Шмигаль зауважив, що вчора, 24 червня, на Івано-Франківщині особисто переконався, як самовіддано та професійно працюють рятувальники та нацгвардійці.

"Вдячний їм за злагоджену роботу та допомогу людям.Водночас, ми повинні робити все, щоб запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Мова йде про системну роботу щодо укріплення дамб та берегів, збереження заплав і дуже важливо — це недопущення незаконної вирубки лісів", - додав Шмигаль.

Шмигаль звернув увагу, що за дорученням Президента Кабінет міністрів швидко узгодить рішення, необхідні для Національної інвентаризації лісів і це дасть можливість побачити всі українські ліси в кадастрах та посилити контроль за незаконними вирубками.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль учора відвідав з робочою поїздкою Івано-Франківську область. Там глава уряду координував діяльність органів влади та перевірив, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Прем’єр-міністр зазначив, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.