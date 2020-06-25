Уравтодор нарахував 234,4 мільйона збитків від повені

Повінь в західних регіонах України завдала збитків дорожньому господарству на 234,4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) у Facebook.

"Нагадаємо, внаслідок інтенсивних опадів та підйому рівнів води у річках Карпатського регіону протягом 22-23 червня було зруйновано ділянки доріг та штучні споруди на них та обмежено рух автотранспорту. Загальна орієнтовна вартість збитків, нанесених дорожньому господарству становить 234,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні, 25 червня, проїзд дорогами державного значення Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей здійснюється без обмежень

В Укравтодорі додають, що в Чернівецькій області зруйновано та пошкоджено 5 автомобільних доріг загального користування державного значення та штучні споруди на них загальною орієнтовною вартістю збитків 40,68 млн грн, в Івано-Франківській області зазнали пошкоджень та руйнувань 5 автомобільних доріг загального кристування державного значення та штучні споруди на них орієнтовною вартістю збитків 104,0 млн грн.

В Закарпатській області зазнали пошкоджень та руйнування 4 автомобільні дороги загального користування ержавного значення та штучні споруди на них із загальною орієнтовною вартістю збитків 23,988 млн грн,а у Львіській області внаслідок підтопленням дороги та рівнем води над проїзною частиною 25 см обмежено рух автотранспорту на дорозі Т-14-19 Миколаїв - Жидачів – Калуш (км 43+700), об’їзд здійснюється дорогам М-12 Стрий — Знам’янка, Н-09 Мукачево — Львів та Т-09-10 Бурштин — Калуш.

Орієнтовна вартість збитків становить 65,7 млн грн (з урахуванням потреби завершення робіт по влаштуванню підпірної стінки із габіонів на М-06 Київ – Чоп км 625+600 - км 625+700.

В Тернопільскій області відбулося нанесення намулу на 65 км доріг державного значення та замулено 4 моста , 186 м. п. труб.

Службою автомобільних доріг у Тернопільській області видано окреме доручення щодо створення чергових бригад з ліквідації насідків стихії у випадку її виникнення. Підрядні організації забезпечені персоналом (15 бригад по 5 чоловік), технікою (автогрейдера – 10 шт., екскаватори – 12 шт. та ін.) для невідкладного реагування.

Як повідомлялося, унаслідок сильних злив протягом 22-24 червня було підтоплено майже 285 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Унаслідок розгулу стихії зруйновано 117 км автодоріг (Івано-Франківська область – 116, Чернівецька – 1) та 64 мости у Івано-Франківській області, пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів (Івано-Франківська область – 487 км доріг та 118 мостів, Львівська – 2 км автодоріг, Чернівецька – 12 км автодоріг та 17 мостів); 280 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м) у Чернівецькій області.