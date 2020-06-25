Одеський "7-й кілометр" перевірили на дотримання карантину

У четвер, 25 червня, поліцією і профільними спеціалістами була проведена спільна рейд-перевірка дотримання карантинних вимог працівниками автостанції і водіїв маршрутних автобусів, які підвозять десятки тисяч пасажирів на найбільший одеський промтоварний ринок "7-й кілометр".

Про це повідомляє пресслужба промтоварного ринку в Facebook.

"У четвер профільні служби промтоварного ринку «7-й кілометр» і поліцейська станція «Авангард» провели спільну перевірку дотримання правил карантину на автостанції, яка забезпечує рух пасажирських маршрутів на ринок з Одеси і передмістя. Перш за все перевірили дотримання маскового режиму водіями маршрутних автобусів і пасажирами", - йдеться в повідомленні.

Перевірка дотримання карантину на ринку "7-й кілометр"

З'ясувалося, що маски були у всіх водіїв і пасажирів, а з тими, хто одягнув маску неправильно (не були закриті ніс і рот) або тримав маску в кишені, була проведена профілактична розмова з попередженням про притягнення в майбутньому до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн.

Зазначається, що в рамках щоденного графіка дезінфекції проведена противірусна санобробка об'єктів промтоварного ринку. Перевірки дотримання правил карантину будуть проводитися і в наступні дні.

Як повідомляв Укрінформ, у першій декаді лютого на промринку "7-й кілометр" посилено санітарний нагляд та проводяться профілактичні навчання медсанслужби з підприємцями. До організації заходів залучено співробітників трьох медпунктів, у тому числі лікарі-санепідеміологи. Два медпункти ринку й автомобіль швидкої допомоги працюють цілодобово.

Співробітники ринку поширюють серед підприємців "пам'ятки з профілактики коронавірусу", закуплено дезінфікуючі засоби для посиленого прибирання в усіх адмінбудівлях, дезінфекції комунікацій, прибирання санвузлів проводиться в 4 рази частіше, а також організовано надання послуг з ветеринарно-санітарного забезпечення (дератизація, дезінфекція, дезінсекція) на території підприємства.