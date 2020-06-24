У Запоріжжі відновлюють пільговий проїзд

Депутати Запорізької міської ради підтримали проект "Про організацію проїзду пільгових категорій громадян у міському пасажирському транспорті загального користування до закінчення карантину".

Пільговий проїзд відновлять вже з 25 червня, повідомляє кореспондннт Укрінформу.

"Здійснювати, до закінчення карантину, перевезення всіх інших категорій населення, які мають право на безоплатний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування, з 10:00 години до 16:00 години", - йдеться в рішенні міськради.

Пільговий проїзд в міському транспорті відновлять вже з 25 червня.

За три місяці карантину місто зекономило понад 1,5 млн гривень на виплаті компенсації перевізникам.

Пільговий проїзд у Запоріжжі було скасовано з 23 березня.

Як повідомлялося, в Україні до 31 липня триває адаптивний карантин.