Питання пільгового проїзду у Києві має вирішити Кабмін — Кличко

Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет міністрів.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час зустрічі з ветеранами АТО, повідомляє пресслужба міського голови.

Як наголошувалося, з 1 липня столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету. Зокрема планується, що проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, буде здійснюватися на загальних підставах, за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

«Місто має відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстрований в столиці, може оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти як несправедливе ставлення. Бо пільги мають забезпечувати на рівні держави. Але на сьогодні більшість з них не компенсуються. Тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет міністрів», - наголосив Кличко.

За його словами, місто неодноразово зверталося до уряду з проханням урегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільговиків. Торік держава компенсувала столиці усього 20% коштів за надані населенню пільги, а цього року – нічого.

«Кошти ці потрібні для функціонування громадського транспорту. Зараз він збитковий. Місто щороку надає дотації комунальному громадському транспорту, аби він не зупинився. Ми маємо платити зарплатні працівникам транспортних підприємств. Купувати новий транспорт. Здійснювати ремонти. І на це все потрібні чималі кошти», - підкреслив Кличко.

Міський голова додав, що питання компенсації пільгового проїзду у громадському транспорті він винесе на розгляд урядовців вже у четвер.