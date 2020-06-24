У Чернівцях підтоплює Калинівський ринок

Про це у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Слава Богу, після вечірньої потужної зливи ніч пройшла спокійно. Комунальники, рятувальники зранку ліквідують наслідки вчорашньої зливи. Водоканал, міськШЕП, АДС-80 працюють у посиленому режимі. На Калинівському ринку цілодобово чергують працівники, правоохоронці, рятувальники. Під посиленим наглядом райони Садгори та Калічанки, які у найбільшій небезпеці", - написав Каспрук.

Він повідомив, що прогноз підняття рівня води сьогодні покращився. Адже вчора прогнозували, що вода у Пруті підніметься до позначки у сім метрів, а вже сьогодні прогнозують максимальне підняття рівня води до 6 метрів. При тому, що критична позначка в районі Чернівців становить 5 метрів.

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"На ранок ситуація стабільна. Рівень води станом на 8 годину ранку - 5,5 м. Потужність хвилі з верхів’я Прута, яка йде на Чернівці, за ніч впала. За прогнозом, у межах міста Прут максимально підніметься до 6 метрів. Це позитивне очікування, яке радує", - додав Чернівецький міський голова.

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Як повідомляв Укрінформ, на Буковині людей попереджають про можливі значні підтоплення будинків. Зокрема, у зоні ризику перебуває кілька десятків вулиць Чернівців у чотирьох мікрорайонах міста.

Фото: facebook.com/oleksii.kaspruk