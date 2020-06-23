На Львівщині через розлив річок підтоплено близько 100 будинків

У Стрийському районі Львівщини після сильних дощів розлилося дві річки — Турянка і Свіча, підтоплено близько 100 житлових будинків.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

“23 червня внаслідок ускладнення погодних умов, що супроводжувались сильними дощами, в с. Зарічне Стрийського району, розлилась річка Турянка. На в’їзді в с. Зарічне стався перелив р. Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. Проїзд до населеного пункту наявний”, - сказано в повідомленні.

У селі Зарічному підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіюча школа, ветеринарний пункт, 2 продуктові магазини, клуб-бібліотека.

Пожежно-рятувальними відділеннями організовано 2 рятувальні групи для проведення пошуку та рятування людей. За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи: чоловіка 1971 року народження, жінку 1974 року народження та жінку 1960 року народження, яка звернулась за медичною допомогою у стані шоку. Роботи тривають.

Фото: ДСНС