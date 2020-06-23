На Буковині підтоплені 11 населених пунктів, евакуйовані десятки людей

У Чернівецькій області через сильні дощі продовжує підніматися рівень води в річках Черемош і Прут. Паводком підтопило вже 11 населених пунктів у чотирьох районах області, 37 людей довелося відселити.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Станом на 17:00, 23 червня підтоплено 11 населених пунктів (Банилів, Слобода-Банилів, хутір Серафинець, Новоселиця, Маршенці, Тарасівці, Мамалига, Бісків, Білий Потік, Черепківка, Глибока) та 63 будинки, затоплено 179 присадибних ділянок, пошкоджено 1,7 га сільськогосподарських угідь, відселено 37 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники доставляють воду, медикаменти та продукти харчування мешканцям постраждалих населених пунктів.

"Відповідно до розпорядження місцевої влади забезпечено цілодобове чергування шкільних автобусів на території області з метою перевезення населення із зон можливого підтоплення", - додали в обласній адміністрації.

Підтоплені житлові будинки та угіддя на Буковині / Фото: Чернівецька ОДА

Як повідомляв Укрінформ, на Буковині людей попереджають про можливі значні підтоплення будинків увечері 23 червня. Зокрема, у зоні ризику перебуває кілька десятків вулиць Чернівців у чотирьох мікрорайонах міста.

Через негоду в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено «червоний» рівень небезпеки. А Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи із подолання наслідків негоди.