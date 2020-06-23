У Дніпрі горів багатоквартирний будинок

У вівторок, 23 червня, на вулиці Олешківської Самарського району міста Дніпро сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Як повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій, загорівся другий поверх і дах будинку.

На місце пожежі направили 15 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогнем охоплений другий поверх і дах будинку. Полум'я миттєво охопило дерев'яне перекриття та приміщення другого поверху. Вогнем знищено дах будинку на площі 150 м. кв., Пошкоджено дерев'яне перекриття на площі 50 м. кв. Загальна площа пожежі склала 200 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в результаті пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізували о 17:18 і ліквідували о 17:47.

Фото, відео: ДСНС