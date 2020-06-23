У Кам’янську в ліфті будинку та поблизу зібрали близько кілограма ртуті

У Дніпровському районі міста Кам’янське надзвичайники зібрали близько 1 кг ртуті у ліфтовому холі та ліфтовій кабіні під’їзду багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«23-го червня о 09:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки про те, що у ліфтовому холі та ліфтовій кабіні під’їзду багатоквартирного житлового будинку на проспекті Перемоги Дніпровського району міста Кам’янське, виявлено розлиту ртуть», - йдеться у повідомленні.

За викликом одразу було направлено чергове відділення 7-ої державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку розлита ртуть. Також наявні сліди у ліфтовому холі та ліфтовій кабіні. Надзвичайники призупинили роботу ліфта, обмежили доступ до під’їзду та у засобах захисту органів дихання розпочали демеркуризацію місць розливу ртуті. Ртуть зібрано у герметичну ємкість, приміщення провітрено та оброблено спеціальними миючими засобами. Загальна маса зібраної ртуті склала 960 грамів.

Внаслідок події загиблих та постраждалих немає.

До робіт було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Фото: ДСНС