У Львові під час земляних робіт виявили ємності з ртуттю вагою 2,4 кг

У Львові під час проведення земляних робіт виявлено дві гумові ємності із ртуттю.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

«26 квітня об 11:58 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Тракт Глинянський під час проведення земляних робіт на відкритій території виявлено дві гумові ємкості з ртуттю. До місця події негайно виїхали відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області», - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося на місці події, люди під час роботи на своїй земельній ділянці виявили пакет із двома гумовими ємностями з ртуттю, одна з яких пошкоджена. Рятувальники вилучили одну цілу ємність вагою 1200 г та провели механічним способом збір розлитої ртуті з другої ємності в кількості 1200 г на площі 8 кв м.

Після проведення робіт зібрану ртуть передано в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на подальшу утилізацію.

Фото: lv.dsns.gov.ua