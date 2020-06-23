Ремонт ділянки дороги М-19 з Тернополя до Рівненщини завершать цьогоріч

Останню ділянку дороги від Тернополя до межі з Рівненщиною ремонтують тернопільські шляховики у межах президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг в Тернопільській області.

«Останній відрізок дороги від Тернополя до Рівного завершують ремонтувати на об’їзній міста Кременець. Цей відрізок траси М-19 почали ремонтувати ще чотири роки тому. Передбачається, що ремонт майже 30 км дороги до кордону із Рівненською областю буде завершено цього року», - йдеться у повідомленні.

Траса М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече – одна з головних транспортних артерій області, котра перетинає її з півночі на південь.

Окрім згаданого відрізка дороги у напрямку Рівного, зараз триває оновлення 17 км відрізку Тернопіль - смт Дружба.

Там нині працює 6 бригад дорожників, 115 одиниць техніки.

За сприятливої погоди завершення поточного середнього ремонту цього відрізку планується до 1 вересня.

Усього за програмою Президента України «Велике будівництво» упродовж цього року на Тернопільщині передбачено відремонтувати 146,5 кілометрів дороги М-19.

Як повідомляло агентство, траса М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече є частиною європейського коридору Е-85.

За словами голови Укравтодор» Олександра Кубракова автомобільна дорога М-19 – рекордсмен за протяжністю дорожніх робіт - 278,7 км.

Цього року її планують оновити у межах Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: oda.te.gov.ua