На Донеччині зводять п’ять стадіонів

Мешканці Донеччини можуть у режимі реального часу бачити спорудження стадіонів, що зводяться в рамках програми «Велике будівництво».

Про це 19 червня повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

«Мешканці Донеччини мають змогу у режимі реального часу бачити спорудження стадіонів, що відбувається на території області у рамках програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у контексті національного проєкту, спрямованого на масштабну розбудову якісної інфраструктури України, включені 5 стадіонів на території Донеччини: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську. 14 травня в рамках програми «Велике будівництво» було відкрито перший в Україні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького».

На сайті управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА створено розділ «Велике будівництво», де можна ознайомитися з інформацією щодо стану реалізації проєктів зі спорудження цих стадіонів.

На сторінці містяться опис проєктів, дані про поточні роботи на об'єктах, фотографії, а також посилання на вебкамери, які транслюють будівництво в режимі реального часу.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua