Наслідки негоди в Україні: підтоплені будинки і дороги, зсуви, повалені дерева

Наслідки негоди в Україні: підтоплені будинки і дороги, зсуви, повалені дерева

Укрінформ
Негода, що вирувала напередодні та цієї ночі, завдала шкоди на території восьми областей, підтоплені дороги, будинки, сільгоспугіддя, вітром пошкоджено покрівлі.

Стався прорив ще одніє дамби на Черемоші та 4 зсуви ґрунту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«22–23 червня на території 8 областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Одеська та Рівненська) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 26 дерев, підтоплено 174 житлових будинки, 3 господарських будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибна ділянка, 2 вулиці, 1 автомобільну дорогу сполученням Гринява - Голошина (протяжністю 100 м та висотою 40 см), 5 га сільгоспугідь, пошкоджено покрівлі 2 шкіл, 2 будівель та 2 житлових будинків», - йдеться у повідомленні.

Сталося 4 зсуви ґрунту, внаслідок яких було зруйновано 1 господарську будівлю та заблоковано 26 транспортних засобів. Зруйновано два пішохідні містки.

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На річці Черемош стався порив дамби № 5 на (протяжністю 10 м) та підмито підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 Чернівці-Верховина (протяжністю 50 м, проїзд забезпечено).

Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС відкачано 4 940 кубометрів води. Всього залучалося 527 чоловік та 137 одиниць техніки, з них від ДСНС 439 чоловік особового складу та 113 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, напередодні у м. Вижниця внаслідок підйому рівня води у р. Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони, розмито грунт. Цей прорив дамби створив загрозу підтоплення промислової частини міста. Силами ДСНС у взаємодії зі службою водного господарства проводяться заходи з укріплення берега та відведення води.

Фото: ДСНС

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