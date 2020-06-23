Наслідки негоди в Україні: підтоплені будинки і дороги, зсуви, повалені дерева

Негода, що вирувала напередодні та цієї ночі, завдала шкоди на території восьми областей, підтоплені дороги, будинки, сільгоспугіддя, вітром пошкоджено покрівлі.

Стався прорив ще одніє дамби на Черемоші та 4 зсуви ґрунту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«22–23 червня на території 8 областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Одеська та Рівненська) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 26 дерев, підтоплено 174 житлових будинки, 3 господарських будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибна ділянка, 2 вулиці, 1 автомобільну дорогу сполученням Гринява - Голошина (протяжністю 100 м та висотою 40 см), 5 га сільгоспугідь, пошкоджено покрівлі 2 шкіл, 2 будівель та 2 житлових будинків», - йдеться у повідомленні.

Сталося 4 зсуви ґрунту, внаслідок яких було зруйновано 1 господарську будівлю та заблоковано 26 транспортних засобів. Зруйновано два пішохідні містки.

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На річці Черемош стався порив дамби № 5 на (протяжністю 10 м) та підмито підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 Чернівці-Верховина (протяжністю 50 м, проїзд забезпечено).

Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС відкачано 4 940 кубометрів води. Всього залучалося 527 чоловік та 137 одиниць техніки, з них від ДСНС 439 чоловік особового складу та 113 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, напередодні у м. Вижниця внаслідок підйому рівня води у р. Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони, розмито грунт. Цей прорив дамби створив загрозу підтоплення промислової частини міста. Силами ДСНС у взаємодії зі службою водного господарства проводяться заходи з укріплення берега та відведення води.

Фото: ДСНС