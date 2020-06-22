На Буковині повінь частково зруйнувала ще одну дамбу

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У м. Вижниця внаслідок підйому рівня води у р. Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони та продовжується розмивання ґрунту», - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, існує загроза підтоплення промислової частини міста. Рятувальники у взаємодії зі службою водного господарства проводять заходи з укріплення берега та відведення води.

Як повідомлялося, раніше в понеділок, 22 червня, у Чернівецькій області поблизу села Банилів Вижницького району річка Черемош прорвала дамбу. Затоплення загрожувало населеним пунктам Банилів та Слобода Банилів.