На Буковині повінь частково зруйнувала ще одну дамбу
Укрінформ
У Вижниці Чернівецької області внаслідок підйому рівня води у річці Черемош сталося руйнування тіла дамби, існує загроза підтоплення частини міста.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«У м. Вижниця внаслідок підйому рівня води у р. Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони та продовжується розмивання ґрунту», - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, існує загроза підтоплення промислової частини міста. Рятувальники у взаємодії зі службою водного господарства проводять заходи з укріплення берега та відведення води.
Як повідомлялося, раніше в понеділок, 22 червня, у Чернівецькій області поблизу села Банилів Вижницького району річка Черемош прорвала дамбу. Затоплення загрожувало населеним пунктам Банилів та Слобода Банилів.