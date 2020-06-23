На Прикарпатті через паводки оголосили помаранчевий рівень небезпеки

На Прикарпатті через паводки, викликані сильними дощами, рівень води в річках піднявся до 2 м.

Про це станом на 7.48 повідомляє ДСНС.

"В Івано-Франківській області через різке погіршення погодних умов та сильних дощів почалися паводки. Оголошено другий - помаранчевий рівень небезпеки. В гірських річках піднімається рівень води до 2 метрів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, станом на 18:00 на території Івано-Франківської області, через підтоплення постраждали населені пункти у п'яти районах.

Там працюють рятувальники і поліцейські, які проводять повітряний і наземний моніторинг місцевості, евакуюють людей з аварійних будинків, доставляють їжу і воду.

В постраждалі райони направлено вертоліт ДСНС Н225 Super Puma, який доставив їжу і додаткові сили. Працює оперативний штаб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів робочу нараду, на якій були скоординовані всі сили і засоби МВС для боротьби зі стихією в регіоні.

«В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок та 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських і 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські і рятувальники заходять у кожен будинок і перевіряють, чи не залишилися там в небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності», - зазначив Аваков.

За його словами, організована цілодобова робота штабу.

Поліцейські охороняють житла громадян, щоб уникнути мародерства.

Організовані об'їзні шляхи аварійних учасників дорожнього руху.

За словами Авакова, сьогодні вранці в регіон прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і гвардійців.

Почалися паводки і на Буковині.

У Чернівецькій області внаслідок сильних дощів піднявся рівень води в річках Прут, Черемош і Брусниця.

Також розмиті автодороги мости та підтоплені в 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба.

Місцевих жителів правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони.

До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки та 55 співробітників ДСНС, а також 12 поліцейських.