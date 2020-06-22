Поножів'я на Житомирщині: один загиблий, вісім поранених

У Житомирській області оголошено план «Перехоплення» через вбивство чоловіка та ножові поранення ще восьми осіб.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Коростишівської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактами умисного вбивства та хуліганства із застосуванням холодної зброї, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 8 осіб (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 КК України). На Житомирщині оголошено план «Перехоплення»", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, подія сталася 21 червня в Іршанську у нічний час у місцевому кафе.

За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем та відвідувачем кафе виник конфлікт, причини та обставини якого встановлюються.

"Чоловіки вийшли із приміщення кафе, де нападник завдав ножового поранення потерпілому. Надалі громадянин поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник втік з місця події на автомобілі", - уточнюється у повідомленні.

Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги: один чоловік від одержаних ножових поранень помер у лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали.

Проводяться слідчі (розшукові) дії щодо встановлення обставин скоєного злочину, вживаються заходи для встановлення місцеперебування зловмисника, готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Хорошівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області, розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.

Фото: Getty Images