У словацькій школі сталася різанина: є загиблі та травмовані

У словацькому місті Врутки невідомий вчинив напад з ножем у місцевій школі, внаслідок чого кілька осіб загинули, інші були поранені.

Про це повідомляє SME.

"Внаслідок інциденту в школі на вулиці Штефаника у місті Врутки загинули 2 людини, а ще 2 дітей та 2 дорослих були поранені. Напад з ножем учинив колишній учень цієї школи – поліція його застрелила", - йдеться в повідомленні.

Нападник був застрелений приблизно за 200 метрів від школи. Він силоміць вдерся до школи близько 10 ранку. Серед загиблих, таким чином, сам нападник, та заступник директора школи, який помер від ран після інциденту.

Повідомляється, що поліція вже взяла ситуацію під контроль.

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