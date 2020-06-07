У Миколаєві на зупинці маршруток відкрили стрілянину, є поранені

У Миколаєві на зупинці маршрутних таксі сталася стрілянина - двоє людей поранено.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Поліцейські встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною, що стався між чоловіками на одній із маршрутних зупинок у Заводському районі . Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мкрн Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00», - йдеться у повідомленні.

Обох постраждалих було доправлен в медзаклади, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці.

На місці події продовжують працювати поліцейські Заводського відділу поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб та місцезнаходження зловмисників.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.