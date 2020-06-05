У США сталася стрілянина, загинули семеро людей

В результаті стрілянини в будинку в американському штаті Алабама загинуло семеро людей.

Про це повідомляє місцева газета AL із посиланням на поліцію в окрузі Морган.

«Семеро людей були вбиті в результаті стрілянини у будинку в окрузі Морган у четвер вночі» , - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, стрілянина сталася близько 23:30 годині за місцевим часом.

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Коли на місце інциденту прибули правоохоронці, то будинок уже був охоплений вогнем. Після того, як пожежники змогли загасити пожежу в середині будівлі, слідчі знайшли тіла загиблих.

Наразі поліцейські встановлюють мотив інциденту й коло підозрюваних осіб.

Зазначається, що до розслідування справи підключилося ФБР.