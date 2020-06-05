На Київщині водій влаштував стрілянину під час конфлікту з пішоходом

На Київщині поліція затримала водія за стрілянину, яку той влаштував під час конфлікту з пішоходом.

Про це повідомляє поліція Київщини у Facebook.

"Поліція затримала водія за стрілянину у Вишгородському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середу у смт Димер між пішоходом та водієм стався конфлікт, через те, що, на думку пішохода, водій неправильно припаркував авто.

"Агресивно налаштований чоловік почав бити по транспортному засобу. Своєю чергою водій вийшов з салону та здійснив постріл з травматичного пістолета в бік опонента. Невдовзі противники розійшлися, через деякий час потерпілий звернувся до поліції", - уточнюється у повідомленні.

На пошуки правопорушника було орієнтовано весь особовий склад поліції району, і чоловіка затримали в сусідньому населеному пункті. Слідчі поліції вилучили зброю - пристрій для відстрілу гумових набоїв.

Поліцейські затримали стрілка в порядку ст. 208 КПК України та оголосили про йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.