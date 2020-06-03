Погром і стрілянина на ринку в Одесі: поліція відкрила ще дві справи

За фактом подій на промтоварному ринку в Одесі поліцейські розпочали ще два кримінальні провадження.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

"Дії правопорушників кваліфіковані за статтями 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня на ринку в Овідіопольському районі невідомі в масках увірвалися у магазин тканин, де влаштували погром зі стріляниною, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників торговельного закладу.

Цього ж дня поліцейські встановили місцезнаходження двох мікроавтобусів, на яких втекли зловмисники, та їх водіїв. Поліцейські встановлюють причетність чоловіків до вказаного правопорушення. Тривають пошуки інших осіб, причетних до скоєння правопорушення. Встановлено, що розшукувані є працівниками однієї з охоронних фірм.