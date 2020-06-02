Стрілянина на ринку "7 кілометр": поліція затримала 10 осіб

На ринку "7 кілометр" поблизу Одеси невідомі у масках відкрили стрілянину у магазині тканин.

Про це інформує пресслужба поліції.

"Вранці на промтоварному ринку невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною, побили працівників та втекли з місця події на двох мікроавтобусах", - йдеться у повідомленні.

Для затримання цих осіб правоохоронці ввели оперативний план «Перехоплення».

У результаті стрілянини поранення отримали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.

У поліції вказують, що працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлись пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна.

Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб.

Наразі подію кваліфіковано як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину.