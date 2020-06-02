В Одесі на ринку сталася стрілянина, є поранені
Відео
Укрінформ
Дві людини отримали поранення внаслідок стрілянини на промтоварному ринку в Одесі. Поліцейські встановлюють обставини події.
Про це інформує поліція Одеської області у Facebook.
«Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків», - йдеться у повідомленні.
Пораненим надається меддопомога.
Самі ж правопорушники сіли в автомобілі і поїхали.
На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, причетні до неї.