Голова Київської ОДА не виключає повернення жорсткого карантину

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін попереджає, що карантині заходи в регіоні можуть бути посилені будь-якої миті через збільшення захворюваності на COVID-19.

Про це йдеться у його зверненні, розміщеному у Facebook.

«Показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12. До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тож потрібно зважати на те, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті», - наголосив Володін.

За його даними, в Київській області наразі понад 2000 хворих на COVID-19, з них 173 дітей. «Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується. В стаціонарі – кожен четвертий інфікований. Вже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них – це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров‘ям до епідемії», - зазначив голова ОДА.

Він підкреслив, що через таку загрозливу ситуацію на Київщині посилено контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси. Посилено контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.

Облдержадміністрація продовжує відстежувати протиепідемічну ситуацію на території області, і в разі її погіршення протягом трьох днів поспіль буде змушена скасувати деякі запроваджені раніше послаблення, заявив Володін.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них 994 летальних, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом'якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Напередодні, 22 червня, у МОЗ допустили локальне повернення жорсткого карантину.