Убивство поліцейського в Дніпрі: підозрюваного арештували без права застави

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві поліцейського.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"49-річного чоловіка взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави. Затриманим виявився раніше не судимий житель м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня у Дніпрі був скоєний розбійний напад, під час якого нападник, погрожуючи зброєю, викрав близько 4 млн грн, що перевозилися з хлібозаводу до банку.

Для затримання правопорушника оперативникам та нарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції помітили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи підозрюваного вони прийняли рішення доставити його до відділення поліції в його власному автомобілі.

Під час руху по вул. Запорізьке шосе зловмисник, який сидів на задньому сидінні, зміг дістати з-під сидіння пістолет та вистрелити у поліцейського, який перебував поруч. Потім направив зброю в бік другого поліцейського, який сидів за кермом.

Оперуповноважений зупинив автомобіль та допоміг пораненому колезі забрати зброю у нападника. Після того, як на зловмисника одягнули кайданки, поранений поліцейський помер.

З місця події було вилучено пістолет Макарова та сумку з грошима, викраденими під час розбійного нападу.

За фактом вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція