Напад на працівників СБУ: лідера Poton залишили в СІЗО

Про це кореспонденту Укрінформа повідомила прессекретар суду Євгенія Бондаренко.

"Засідання пройшло в режимі відеоконференції з харківським СІЗО, де перебуває Оніщенко. Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, колегія суддів постановила: апеляційну скаргу захисту підозрюваного Оніщенка залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Київського райсуду Харкова від 5 червня про арешт Оніщенка без застави залишити чинним", - зазначила Бондаренко.

За її словами, захист просив звільнити Оніщенка під домашній арешт, а прокурор - залишити під вартою.

Ухвала апеляційного суду оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня зранку під будівлею Харківського апеляційного суду відбулися суперечки між активістами "Фрайкора" і "Правого сектора" та рідними і прихильниками лідера Poton Павла Оніщенка. Перші виступали проти "псевдопатріотів Poton, інші - проти проплаченої акції радикалів. Коли у бік друзів Оніщенка полетіли яйця, поліція стала кордоном між сторонами. Порядок був відновлений.

3 червня в Краснокутському районі Харківської області машину з правоохоронцями, які перебували у службових справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в авто, а також зробили постріл зі зброї у бокове скло.

5 червня зловмисникам оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та взяли під варту.