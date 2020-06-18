У Харкові під судом сталися сутички - активісти кидалися яйцями

Біля Харківського апеляційного суду, де розглядають апеляцію щодо арешту лідера організації Poton Павла Оніщенка, відбулися сутички. Його та Олександра Маслова підозрюють у посяганні на життя правоохоронців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Більше двадцяти активістів у масках під червоно-чорним прапором - представники громадських організацій "Фрайкор", "Правий сектор", "Демократична Сокира" та "Свобода" - прийшли під будівлю суду з плакатами: "Ні псевдоактивізму", "Ні проросійським колаборантам". Вони голосно вигукують свої гасла. Поряд з ними - рідні та друзі ув'язнених членів Poton, які наполягають, щоб активісти зняли маски та показали людям свої обличчя, стверджуючи, що це проплачені протести.

У Харкові активісти пікетують засідання окружного Амінсуду / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

У відповідь активісти Фрайкору закидали прихільників Poton яйцями.

Штовханину, яка почалася між сторонами, зупинили правоохоронці, які чергують біля будівлі суду у посиленому режимі. Вони стали кордоном між сторонами конфлікту.

Взятого під варту лідера організації Poton Павла Оніщенка, розповіла телефоном кореспонденту Укрінформу прессекретар апеляційного суду Євгенія Бондаренко, до суду не привезли: "Апеляцію слухатимуть за допомогою відеозв‘язку. Це зроблено задля дотримання карантинних норм та щоб не провокувати активістів".

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня Київський райсуд Харкова узяв під варту лідера організації Poton Павла Оніщенка до 1 серпня без права на заставу.

3 червня в Краснокутському районі автомобіль із правоохоронцями, які перебували там у службових справах, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Чоловіки з палицями, сокирами та зброєю погрожували правоохоронцям, порізали колеса їхнього автомобіля та розбили вітрове скло, а також зробили один постріл у бокове скло.

Було затримано п’ятьох осіб віком від 34 до 42 років.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України з санкцією до 15 років позбавлення волі чи довічного позбавлення волі.