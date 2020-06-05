Напад на працівників СБУ: лідера Poton взяли під варту на 60 діб

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб лідеру організації Poton Павлу Оніщенку, якого підозрюють у нападі на працівників СБУ в лісі на території Краснокутського району.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За версією слідства, Оніщенко та ще 4 члени його організації, розуміючи, що перед ними працівники правоохоронних органів, які виконують свої службові обов'язки, переслідували їх, пошкодили машину, здійснили постріл, погрожували.

Водночас захист лідера організації Poton у суді наполягав на тому, що Оніщенко не знав, що в машині службовці СБУ, оскільки вони не представилися, були в звичайному одягу, в масках, а автомобіль був цивільний.

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«Ніхто не опустив скло і не повідомив, що там перебувають працівники СБУ. Документів, які підтверджують, що вони там виконували свої професійні обов’язки чи які б вказували, що вони мали доручення на якісь дії, в матеріалах справи немає. Це не підтверджується навіть їхніми показами, нічого не відомо про те, що вони там робили», - заявив адвокат.

Сам Оніщенко на засіданні суду підтвердив, що порізав покришки на машині та здійснив один постріл. «Намагалися мене збити, таранити. Я тоді, щоб зупинити, взяв ножа. Так, це я пробив колеса. Я не знав, що це працівники правоохоронних органів. Я стрельнув у глухе вікно багажника, не в салон. Цей постріл їх зупинив. Вони прийшли, як бандити, в масках, з дроном», - заявив підозрюваний.

Він також наполягав, що люди, які були в автомобілі, на нього наводили зброю.

Оніщенко наполягає, що його переслідують через його громадську діяльність і заяви про корупцію в поліції.

Наразі на засіданні розглядається запобіжний захід щодо іншого активного учасника Poton - Миколи Маслова.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня в Краснокутському районі автомобіль із правоохоронцями, які перебували там у службових справах, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Чоловіки з палицями, сокирами та зброєю погрожували правоохоронцям, порізали колеса їхнього автомобіля та розбили вітрове скло, а також зробили один постріл у бокове скло.

Було затримано п’ятьох осіб віком від 34 до 42 років. Їм оголосили підозри.

Відомості за фактом правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Наразі триває засідання, на якому розглядається запобіжний захід щодо іншого активного учасника Poton Миколи Маслова.

У Харкові організація Poton відома своїми рейдами по аптеках, які продають нарковмісні препарати без рецептів, і так званих наливайках. Останнім часом активісти також висвітлюють тему незаконних порубок. Лідер організації Павло Оніщенко - у минулому оперуповноважений Московського райвідділу.