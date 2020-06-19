Під Запоріжжям через ремонт траси виникли затори із сотень автомобілів

На міжнародній трасі М-18 Харків - Сімферополь сотні автомобілей опинилися у заторах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, черги з автівок утворюються через ремонт дорожного покриття.

“Стояли у величезній пробці у Василівці, запізнились на одну із зустрічей. Пробка виникла через те, що будується дорога. Класно. Я б там і півдня простояв, якби вона тільки будувалась”, - сказав голова Запорізької ОДА Віталій Боговін під час робочої поїздки до Приазовського району.

На ділянці встановлено реверсний рух. Водії намагаються об'їхати затори по зустрічних смугах та узбіччю.

Затори під Запоріжжям / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Як повідомили Укрінформу в Службі автомобільних доріг в Запорізькій області, наразі триває поточний середній ремонт на ділянці протяжністю 26,4 км. Роботи розпочались 30 квітня 2020 року. Генеральним підрядником є турецька компанія “Онур”. Вартість договору - 737,5 млн гривень.

Автомобільна дорога М-18 Харків – Сімферополь – Алушта –Ялта є міжнародною автодорогою державного значення.

"Дорога має великий вплив на розвиток виробництва та сільського господарства області, забезпечує транзитний рух вантажних та легкових автомобілів з прилеглих областей та проходить через населені пункти м. Запоріжжя, м. Василівка, м. Мелітополь, які не мають обхідних доріг”, - прокоментували у Службі автодоріг.

В цьому році в рамках Програми «Велике будівництво» на автодорозі М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, заплановано виконання робіт з капітального та поточного середнього ремонтів, загальною протяжністю 122,9 км.