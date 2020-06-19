Миколаївські виноградарі планують зібрати урожай на рівні минулого року

Миколаївські виноградарі цього року, за попередніми прогнозами, планують зібрати урожай винограду на рівні торішніх показників - 18-20 тисяч тонн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила генеральний директор корпорації „Миколаївсадвинпром” Ірина Варламова.

«Цього сезону сільгосппідприємства Миколаївщини, які займаються промисловим вирощуванням винограду, планують зібрати урожай на рівні торішніх показників - 18-20 тисяч тонн. Варто зазначити, що весняні морози, які майже знищили урожай фруктів, на виноградники вплинули менше. Лише на плантаціях ПАТ «Зелений гай» Вознесенського району значно пошкоджено рослини на площі близько 250 гектарів, всі інші пережили нормально», - розповіла Варламова.

За її словами, наразі в господарствах корпорації налічується понад 3 тисячі га виноградників, у тому числі близько 2,5 тисячі гектарів – плодоносних.

На виноградниках вчасно було проведено обрізку, культивацію, оприскування, внесення добрив тощо. Отож залишається чекати на урожай, якщо погода не піднесе нових сюрпризів.

Варто зазначити, що наразі почалося цвітіння винограду, і часті дощі, які нині йдуть на Миколаївщині, можуть зашкодити розвитку плодів.

У минулому році миколаївські винороби виробили майже 2 мільйони декалітрів виноматеріалів.

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Виноградарство та виноробство є однією з провідних галузей агропромислового виробництва Миколаївщини. Частка продукції миколаївських виноробів становить близько 20 відсотків від загальних обсягів виробництва вина в Україні.