Мер Конотопа знайшов у багажнику своєї автівки п’ять гранат

Поліція Сумщини перевіряє інформацію про виявлення боєприпасів в автівці конотопського міського голови.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

«Подія сталася близько 23:00 у Конотопі, в одному з гаражних кооперативів. На спецлінію поліції звернувся голова міста з заявою про те, що він у своїй автівці виявив кілька предметів, схожих на бойові гранати», - йдеться у повідомленні.

За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів.

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На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

Слідчі вирішують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

Міським головою Конотопа на Сумщині є Артем Семеніхін.