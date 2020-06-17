У Рівному серед ночі невідомий кинув гранату на територію будівельної фірми

Поліцейські встановлюють обставини нічного вибуху на території будівельної фірми у Рівному.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Слідчо-оперативна група та спеціалісти вибутехнічного відділу ГУНП встановили, що у результаті нічного вибуху пошкоджено огорожу, фасад будівлі та осколками — чотири автомобілі. На території фірми у той час перебував на чергуванні охоронець, який не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що слідчі з місця події вилучили виявлені вибухотехніками металеві уламки різного розміру та важіль до запалу ручних гранат із маркуванням, які відправлені для проведення експертизи.

У Рівному невідомий кинув гранату на територію будівельної фірми

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням боєприпасів, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.

Відомо, що у 2017 році невідомі особи підпалили автомобілі, що належать власнику та його синові, який керує приватним підприємством.

Також у 2018 році стався підпал офісу, а у 2019 – на території фірми невідома особа кинула гранату. За цими фактами тривають досудові розслідування.