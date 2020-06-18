У СІЗО наклав на себе руки чоловік, який напав з ножем на сина

Чоловік, який напав з ножем на 2-річного сина, звів рахунки з життям у СІЗО.

Про це в Facebook повідомила волонтер Злата Некрасова.

"Батько, який штрикнув ножем свого сина, сьогодні вночі вкоротив собі віку! За малюка продовжують боротися!", - повідомила Некрасова.

2-річний Кирило перебуває в обласній дитячій лікарні в реанімаційному відділенні. У коментарі журналістам в.о. заступника головлікаря В'ячеслав Ткаченко зазначив, що хлопчика було доставлено у лікарню з ножовим пораненням в шию, знаходився в стані геморагічного шоку.

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Раніше повідомлялося, що трагедія сталася 16 червня в Новомиколаївському районі. 46-річного чоловіка затримали. У Вільнянському СІЗО він перебував в очікуванні обрання запобіжного заходу за ч. 2 ст 115 (умисне вбивство) і ч.3 ст 15 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.