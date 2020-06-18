У Київській ОДА представили новопризначеного голову

У Київській обласній державній адміністрації представили новопризначеного голову КОДА Василя Володіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені випала почесна місія представити вам нового очільника області - Василя Володіна. Це планував зробити сам Президент України Володимир Олександрович, але всі ми знаємо що він зараз змушений піти на самоізоляцію, тож передає усім вітання і свою впевненість, що Київська область й надалі буде вітриною якісних змін в Україні", - сказав перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов.

За його словами, наразі в країні реалізується проєкт Президента "Велике будівництво" і на Київщині заплановано будівництво та реконструкція 6 шкіл, 7 дитячих садків, 5 стадіонів, 13 приймальних відділень.

"Вибір нового керівника області обумовлений ефективним менеджментом. Володін зарекомендував себе за три місяці як впевнений та рішучий менеджер, який поважає людей, звертає увагу на життя області, і ми на практиці впевнилися, що ця людина ефективна", - зазначив він.

"Наразі у Київській обласній адміністрації вже майже сформована потужна та сучасна команда заступників голови. Наступний наш крок - це модернізація та оптимізація департаментів, визначення пропозицій щодо голів райдержадміністрацій, підсилення районів кадрами", - зазначив Володін.

Він наголосив, що державне управління у Київській області має бути гнучким, сучасним та працювати заради людей.

"Тому запрошую залучатися до нашої команди молодих та енергійних управлінців", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів погодив призначення т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна на посаду голови КОДА.

Згідно з інформацією на сайті КОДА, указом Президента України від 11 березня 2020 року № 76/2020 Володіна Василя Геннадійовича призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації.

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Володін закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю "Міжнародні відносини", кваліфікація "Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач". Має звання "Заслужений юрист України". З 2012 по 2019 роки обіймав посаду директора Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

До 20 грудня 2019 року був в.о. генерального директора Державного підприємства "Електронмаш".

З 20.12.2019 – заступник голови Київської облдержадміністрації.

З 10.03.2020 – т.в.о голови Київської облдержадміністрації.