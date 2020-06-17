Президент звільнив голову РДА на Хмельниччині

Президент Володимир Зеленський звільнив Надію Вікарську з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.

“Звільнити Вікарську Надію Миколаївну з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою”, - зазначається в документі.

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Вікарську було призначено на посаду голови Старосинявської РДА розпорядженням від 20 лютого цього року.