Президент звільнив голову РДА на Хмельниччині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Надію Вікарську з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.
“Звільнити Вікарську Надію Миколаївну з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою”, - зазначається в документі.
Вікарську було призначено на посаду голови Старосинявської РДА розпорядженням від 20 лютого цього року.