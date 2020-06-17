В Одесі впав легкомоторний літак, є загиблий

У Малиновському районі Одеси впав легкомоторний літак, унаслідок чого одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

«Близько 12 год. 15 хв. під час проведення тренувального польоту здійснив аварійну посадку легкомоторний чотирьохмісний літак «Дельфін», внаслідок чого загинула 1 особа та 1 особу госпіталізовано до лікарні», - йдеться у повідомленні.

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На місці падіння літака працюють поліцейські та рятувальники.

Підрозділами ДСНС проведено деблокування постраждалого та змив пального. Від ДСНС залучалося 20 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.